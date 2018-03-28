На юго-западе Москвы ради еды мужчину зверски избили молотком

Российская демократия не перестаёт удивлять и… ужасать. Представители «молодого поколения, выросшего в условиях свободы» учинили зверскую расправу над курьером из фирмы по доставке еды. Произошло это в Южном Бутове.

Двое молодых людей 20 и 28 лет напали на 31-летнего курьера службы доставки еды. Его били молотком, а затем забрали продукты питания на общую сумму 5,3 тысяч рублей.

Расправа над ни в чём не повинным человеком произошла в понедельник, 26 марта на улице Изюмская. По горячим следам подозреваемых в изуверстве задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).

Такая, вот, отрыжка демократии…