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На юго-западе Москвы ради еды мужчину зверски избили молотком
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На юго-западе Москвы ради еды мужчину зверски избили молотком 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Российская демократия не перестаёт удивлять и… ужасать. Представители «молодого поколения, выросшего в условиях свободы» учинили зверскую расправу над курьером из фирмы по доставке еды. Произошло это в Южном Бутове.
Двое молодых людей 20 и 28 лет напали на 31-летнего курьера службы доставки еды. Его били молотком, а затем забрали продукты питания на общую сумму 5,3 тысяч рублей.
Эту страшную новость сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
Расправа над ни в чём не повинным человеком произошла в понедельник, 26 марта на улице Изюмская. По горячим следам подозреваемых в изуверстве задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).
Такая, вот, отрыжка демократии…
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