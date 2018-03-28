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В Волгоградской области у водителя BMW из Подмосковья нашли гашиш
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В Волгоградской области у водителя BMW из Подмосковья нашли гашиш 

ria34.ru 47 минут назад
В Новониколаевском районе Волгоградской области задержали 32-летнего жителя Подмосковья, который вез с собой гашиш.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, инспекторы ДПС потребовали, чтобы водитель BMW остановился для проверки документов.
Увидев полицейских, мужчина выбросил из окна сверток. Как позже показала экспертиза, в нем находился гашиш весом 60 граммов.
— Кроме того, у инспекторов возникло подозрение, что автовладелец находится в состоянии наркотического опьянения, но от медосвидетельствования он отказался, — пояснили в региональной полиции. — Задержанного доставили в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств».
В ближайшее время следователи будут ходатайствовать об избрании жителю Подмосковья меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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