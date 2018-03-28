Рецидивиста из Тихвина будут судить за покушение на убийство

Следствие установило, что подозреваемый ударил мужчину ножом в шею, а затем нанес два удара табуретом по голове. Вовремя оказанная помощь медиков спасла жизнь пострадавшему. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры Конфликт между мужчинами разгорелся 3 ноября прошлого года в одной из квартир в четвертом микрорайоне Тихвина . Нападавший, несколько раз судимый и безработный, находился в гостях у своего знакомого. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Собранные доказательства вины подозреваемого прокуратура признала достаточными для передачи материалов дела в суд.