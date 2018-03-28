Ещё
Участников ОПГ, продававших психотропные вещества, осудят в Нижнем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Участников ОПГ, продававших психотропные вещества, осудят в Нижнем 

Newsroom24 56 минут назад
Фото: Newsroom24
Участников организованной преступной группировки, продававших психотропные вещества, осудят в Нижнем Новгороде.
Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
По версии следствия, преступная деятельность троих мужчин в возрасте 30, 33 и 35 лет происходила в первой половине 2017 года.
Один из обвиняемых в квартире, расположенной в Автозаводском районе, используя специальное оборудование и приспособления, в феврале и мае 2017 года изготавливал психотропное вещество в большом количестве.
Второй участник преступной группы в своей квартире расфасовывал изготовленные препараты, а третий мужчина занимался их продажей.
В мае 2017 года злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции. При этом в ходе обысков в квартирах участников были обнаружены психотропные вещества, предназначенные для личного употребления.
Уголовное дело прокуратурой направлено в Автозаводский районный суд. Обвиняемым грозит
до 15 лет лишения свободы.
Newsroom24: последние новости
Исполнители «заказного» поджога автомобиля осуждены в Нижнем Жителя Балахны подозревают в развращении 14-летней девочки Пьяный нижегородец ограбил знакомую в ее собственном доме
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1013
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово92
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»117
Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»11
Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»41
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
01:36
Голый автоугонщик орудовал в Иркутске
Происшествия
17:44
Фотограф спас 30 детей в ТЦ «Зимняя вишня»
Происшествия Пожары
00:38
Стоявшая фура беспричинно упала
Происшествия ДТП
02:57
Водку известным актерам таскали водолазы
Шоу-бизнес
01:20
В Сирии питьевую воду раздали только сторонникам власти
Ближний Восток В мире
17:20
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово
Происшествия
00:25
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение