Готовили теракт в «Кристалле» и присягнули на верность ИГИЛ: тюменским террористам отказались смягчить приговор

Тюменские террористы Алим Мурзаев, Данис Аминов и Игорь Новоселов не смогли обжаловать приговор военного суда. Осужденные за связи с ИГИЛ (террористической организацией, запрещенной в России ), которые готовили теракт в ТРЦ «Кристалл», проведут за решеткой внушительный срок. Также каждому из них предстоит выплатить штраф.

По данным областного ФСБ, подготовка к взрыву началась в 2015 году. Тогда неустановленное лицо, находясь на территории Сирии , предложило Алиму Мурзаеву и Данису Аминову подыскать единомышленников и вступить вместе с ними в члены запрещенной в России организации ИГИЛ. Тюменцы приняли присягу на верность ее лидеру. Это потребовалось, чтобы от имени ИГИЛ вести в Тюмени «священную войну».

Затем тюменцы пригласили своих знакомых в квартиру Аминова, где предложили им вступить в члены террористической организации «Исламское государство». Приняв присягу, ее текст записали на сотовый телефон, передав запись по интернету находящемуся в Сирии члену террористической организации. В ряды радикалов пригласили также Игоря Новоселова.

После чего тюменцам поступил приказ сверху о совершении террористического акта в Тюмени. Для этого они разработали план преступления и купили взрывное устройство и детонатор. Их планировали установить в ТРЦ и подорвать.

— Террористический акт планировалось осуществить Новоселову вместе с Аминовым. В ходе подготовки к преступлению террористы около трех раз выезжали в торговый центр, чтобы определить подходящее место для установки и подрыва взрывного устройства, — сообщается на сайте суда.

Взрывчатку при задержании сотрудники полиции нашли в багажнике автомобиля.

Дело тюменских террористов рассматривал Приволжский окружной военный суд. Он назначил Алиму Мурзаеву 11 заключения, Данису Аминову — 10 лет в исправительной колонии строгого режима , Игорю Новоселову — 8 лет в колонии с аналогичным режимом. Каждый из участников планируемого террористического акта также оштрафован на 200 тысяч рублей.

Апелляционное определение Верховного суда РФ наказание террористам оставило без изменения. Приговор вступил в законную силу.