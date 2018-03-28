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Готовили теракт в «Кристалле» и присягнули на верность ИГИЛ: тюменским террористам отказались смягчить приговор
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Готовили теракт в «Кристалле» и присягнули на верность ИГИЛ: тюменским террористам отказались смягчить приговор 

72.ru 31 минуту назад
Фото: 72.ru
Тюменские террористы Алим Мурзаев, Данис Аминов и Игорь Новоселов не смогли обжаловать приговор военного суда. Осужденные за связи с ИГИЛ (террористической организацией, запрещенной в России), которые готовили теракт в ТРЦ «Кристалл», проведут за решеткой внушительный срок. Также каждому из них предстоит выплатить штраф.
По данным областного ФСБ, подготовка к взрыву началась в 2015 году. Тогда неустановленное лицо, находясь на территории Сирии, предложило Алиму Мурзаеву и Данису Аминову подыскать единомышленников и вступить вместе с ними в члены запрещенной в России организации ИГИЛ. Тюменцы приняли присягу на верность ее лидеру. Это потребовалось, чтобы от имени ИГИЛ вести в Тюмени «священную войну».
Затем тюменцы пригласили своих знакомых в квартиру Аминова, где предложили им вступить в члены террористической организации «Исламское государство». Приняв присягу, ее текст записали на сотовый телефон, передав запись по интернету находящемуся в Сирии члену террористической организации. В ряды радикалов пригласили также Игоря Новоселова.
После чего тюменцам поступил приказ сверху о совершении террористического акта в Тюмени. Для этого они разработали план преступления и купили взрывное устройство и детонатор. Их планировали установить в ТРЦ и подорвать.
— Террористический акт планировалось осуществить Новоселову вместе с Аминовым. В ходе подготовки к преступлению террористы около трех раз выезжали в торговый центр, чтобы определить подходящее место для установки и подрыва взрывного устройства, — сообщается на сайте суда.
Взрывчатку при задержании сотрудники полиции нашли в багажнике автомобиля.
Дело тюменских террористов рассматривал Приволжский окружной военный суд. Он назначил Алиму Мурзаеву 11 заключения, Данису Аминову — 10 лет в исправительной колонии строгого режима, Игорю Новоселову — 8 лет в колонии с аналогичным режимом. Каждый из участников планируемого террористического акта также оштрафован на 200 тысяч рублей.
Апелляционное определение Верховного суда РФ наказание террористам оставило без изменения. Приговор вступил в законную силу.
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