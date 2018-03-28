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В Казахстане мужчина, ранивший из винтовки игравшего в песочнице ребенка, приговорен к пяти годам условно
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В Казахстане мужчина, ранивший из винтовки игравшего в песочнице ребенка, приговорен к пяти годам условно 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Темиртауский городской суд Казахстана вынес приговор жителю города Дмитрию Геннадьевичу Зимину, который признан виновным в стрельбе по детям из пневматической винтовки. Один из малышей, игравших во дворе на детской площадке, получил тяжелое ранение.
Казахстанская Фемида назначила Зимину наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет, сообщает
"Казинформ"
Как следует из материалов уголовного дела, 24 августа 2017 года Зимин находился в нетрезвом виде вместе со своим знакомым. Выйдя на балкон своего дома, пьяный мужчина увидел двух мальчиков, игравших в песочнице. Зимин решил «развлечься».
Злоумышленник достал пневматическую винтовку марки «МР 512» и зарядил ее свинцовой пулькой. Затем, выйдя на порог балкона своей̆ квартиры, он «из хулиганских побуждений и с целью причинения тяжкого вреда здоровью произвел выстрел в несовершеннолетнего». Однако стрелок промахнулся, и пулька попала в песок.
Тогда Зимин перезарядил пневматическую винтовку и снова выстрелил в сторону мальчика. В итоге ребенку было причинено «проникающее слепое пулевое ранение грудной клетки справа с повреждением правого легкого, сопровождавшееся гемо— и пневмотораксом». Мальчик был госпитализирован, а Зимин скрылся с места совершения преступления.
После задержания мужчине инкриминировали п. 7 и 11 ч. 2 ст. 106 УК Казахстана ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего, совершенное из хулиганских побуждений"). Ему грозило наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.
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