Ещё
Жителя Москвы на угнанном «Лексусе» поймали в Оренбуржье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Жителя Москвы на угнанном «Лексусе» поймали в Оренбуржье 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Накануне в суде Акбулакского районе Оренбургской области рассмотрели дело в отношении жителя города Москвы. Его поймали на пограничном пункте пропуска с поддельным техпаспортом.
Все произошло в августе 2017 года. Для задержанного ситуация усугубилась тем, что автомобиль Lexus, на котором он рассчитывал пересечь границу, находился в федеральном розыске.
Пытаясь откупиться от сотрудников полиции, мужчина передал им банковскую карту и сообщил ПИН-код. На ней находились денежные средства в сумме 50 тыс. рублей. Полицейский от взятки отказался, а мужчина на «Лексусе» был задержан.
Облпрокуратура сообщает, что за покушение на дачу взятки суд приговорил мужчину к лишению свободы на 1 год в исправительной колонии общего режима. Штраф за совершенное преступление составит 500 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.
ProOren: последние новости
Бизнесмен из Оренбуржья незаконно добился субсидий на 900 тыс рублей На Долговском месторождении в Оренбуржье похитили 8 тонн нефти Под Оренбургом выявили призывника-уклониста
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1013
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово92
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»117
Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»11
Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»41
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
01:36
Голый автоугонщик орудовал в Иркутске
Происшествия
17:44
Фотограф спас 30 детей в ТЦ «Зимняя вишня»
Происшествия Пожары
00:38
Стоявшая фура беспричинно упала
Происшествия ДТП
02:57
Водку известным актерам таскали водолазы
Шоу-бизнес
01:20
В Сирии питьевую воду раздали только сторонникам власти
Ближний Восток В мире
17:20
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово
Происшествия
00:25
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение