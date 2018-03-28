Жителя Москвы на угнанном «Лексусе» поймали в Оренбуржье

Накануне в суде Акбулакского районе Оренбургской области рассмотрели дело в отношении жителя города Москвы . Его поймали на пограничном пункте пропуска с поддельным техпаспортом.

Все произошло в августе 2017 года. Для задержанного ситуация усугубилась тем, что автомобиль Lexus, на котором он рассчитывал пересечь границу, находился в федеральном розыске.

Пытаясь откупиться от сотрудников полиции, мужчина передал им банковскую карту и сообщил ПИН-код. На ней находились денежные средства в сумме 50 тыс. рублей. Полицейский от взятки отказался, а мужчина на «Лексусе» был задержан.