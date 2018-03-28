Работник починковского автосервиса осужден за сбыт наркотиков под видом «деталей к машине»

30-летний житель Починковского района приговорен к 13,5 годам лишения свободы за сбыт наркотиков. Злоумышленник работал в автосервисе и в целях конспирации, договариваясь с потребителями, называл запрещенные вещества «деталями к машине». Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Как было установлено судом, мужчина заранее назначал встречи с двумя жителями республики Мордовия , которым он передавал партии марихуаны. 31 мая 2016 года он сбыл «клиентам» каннабис общей массой более ста граммов, что считается крупным размером. Сделка принесла злоумышленнику 12 тысяч рублей. На следующий день он попытался продать марихуану массой 47,97 грамма, но был задержан сотрудниками полиции.

Свою вину злоумышленник не признал, однако суд счел собранные доказательства достаточными для вынесения приговора. Отбывать наказание злоумышленник будет в колонии строгого режима . Двое его покупателей, являющиеся гражданами республики Мордовия, также задержаны и уже осуждены.

Напомним, более 200 свертков с героином обнаружено у сбытчика в Автозаводском районе.