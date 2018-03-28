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Жителя Кукмора осудили за размещение нацистской символики в соцсетях
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Жителя Кукмора осудили за размещение нацистской символики в соцсетях 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Жителя Кукмора приговорили к штрафу в одну тысячу рублей по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской символики), сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Установлено, что 32-летний мужчина на своей странице в соцсети разместил фотографию с изображением свастики.
«Согласно заключению психологической экспертизы изображение на картинке является нацисткой символикой (свастикой) и унижает достоинство советского народа и воинов — участников Великой Отечественной войны», — отметили в прокуратуре РТ.
В связи с этим в отношении мужчины возбудили административное дело, после чего суд приговорил его к штрафу.
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