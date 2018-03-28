Жителя Кукмора осудили за размещение нацистской символики в соцсетях

Жителя Кукмора приговорили к штрафу в одну тысячу рублей по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской символики), сообщает пресс-служба прокуратуры РТ

Установлено, что 32-летний мужчина на своей странице в соцсети разместил фотографию с изображением свастики.

«Согласно заключению психологической экспертизы изображение на картинке является нацисткой символикой (свастикой) и унижает достоинство советского народа и воинов — участников Великой Отечественной войны», — отметили в прокуратуре РТ.

В связи с этим в отношении мужчины возбудили административное дело, после чего суд приговорил его к штрафу.