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Жители Купино ответят за вымогательства лишением свободы
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Жители Купино ответят за вымогательства лишением свободы 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Купино Новосибирской области пойдут под суд семеро местных жителей, которых подозревают в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
От действий злоумышленников пострадали 24 человека. Злоумышленники на протяжении 2 лет, начиная с декабря 2015-го и по январь 2017 года вымогали у населения Купино деньги, а также ценные вещи. При этом, они применяли насилие и угрозы, чтобы добиваться своих целей.
В результате было выявлено 15 таких эпизодов. Преступную организацию создал ранее уже судимый 54-летний мужчина. В группировку входили его знакомые, которые также раньше уже привлекались к уголовной ответственности.
Уголовным делом займется Купинский районный суд. Бандитам грозит до 15 лет тюрьмы.
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