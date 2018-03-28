Жители Купино ответят за вымогательства лишением свободы

Купино Новосибирской области пойдут под суд семеро местных жителей, которых подозревают в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

От действий злоумышленников пострадали 24 человека. Злоумышленники на протяжении 2 лет, начиная с декабря 2015-го и по январь 2017 года вымогали у населения Купино деньги, а также ценные вещи. При этом, они применяли насилие и угрозы, чтобы добиваться своих целей.

В результате было выявлено 15 таких эпизодов. Преступную организацию создал ранее уже судимый 54-летний мужчина. В группировку входили его знакомые, которые также раньше уже привлекались к уголовной ответственности.

Уголовным делом займется Купинский районный суд. Бандитам грозит до 15 лет тюрьмы.