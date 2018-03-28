Саратовец украл из банкомата 20 тысяч рублей

Кража была совершена в Октябрьском районе областного центра еще в начале марта.

Обращение в полицию поступило только 27 марта. Мужчина 1964 года рождения заявил о том, что кто-то похитил из банкомата на ул. Советская, 51, крупную сумму денег. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД

Уточняется, что похищение денег в сумме 20 тысяч рублей было совершено путем свободного доступа.

Оперативники задержали подозреваемого, которым оказался мужчина 1989 года рождения. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч.2 (кража). Вор находится под подпиской о невыезде.