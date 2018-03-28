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Саратовец украл из банкомата 20 тысяч рублей
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Саратовец украл из банкомата 20 тысяч рублей 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Кража была совершена в Октябрьском районе областного центра еще в начале марта.
Обращение в полицию поступило только 27 марта. Мужчина 1964 года рождения заявил о том, что кто-то похитил из банкомата на ул. Советская, 51, крупную сумму денег. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Уточняется, что похищение денег в сумме 20 тысяч рублей было совершено путем свободного доступа.
Оперативники задержали подозреваемого, которым оказался мужчина 1989 года рождения. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч.2 (кража). Вор находится под подпиской о невыезде.
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