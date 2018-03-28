Двое мужчин в Южном Бутово избили курьера молотком и отобрали у него еду

Вечером 26 марта в полицию с заявлением о разбое обратился мужчина 1987 г. рождения, работающий курьером. «Оперативники выяснили, что на ул. Изюмская на заявителя напали неизвестные. Похожим на молоток предметом злоумышленники нанесли курьеру побои и открыто похитили заказ — продукты питания на сумму 5,3 тыс. руб.», — пояснили в столичном главке.

По «горячим следам» полицейские рядом с местом происшествия задержали двоих подозреваемых 1990 и 1998 гг. рождения. Мужчин изобличили в содеянном и возбудили против них уголовное дело о разбое. Ведется следствие.