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Массовая драка с поножовщиной произошла в Москве
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Массовая драка с поножовщиной произошла в Москве 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Три человека получили ножевые ранения во время драки в московском парке «Кузьминки», сообщили в столичном ГУ МВД.
Во вторник, 27 марта, около 22.00 в полицию поступило сообщение о конфликте на ул. Юных Ленинцев, 52, где находится вход в парк «Кузьминки», передает РИА «Новости».
Прибывшие на место правоохранители обнаружили трех мужчин с колото-резаными ранами. Одного ранили в грудь, другого — в поясницу, третьего — в живот.
Ранения пострадавшие получили в парке в результате ссоры и последовавшей драки с неизвестными гражданами.
Всех троих госпитализировали. Проводится проверка.
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