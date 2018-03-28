Массовая драка с поножовщиной произошла в Москве

Три человека получили ножевые ранения во время драки в московском парке «Кузьминки», сообщили в столичном ГУ МВД

Во вторник, 27 марта, около 22.00 в полицию поступило сообщение о конфликте на ул. Юных Ленинцев, 52, где находится вход в парк «Кузьминки», передает РИА «Новости»

Прибывшие на место правоохранители обнаружили трех мужчин с колото-резаными ранами. Одного ранили в грудь, другого — в поясницу, третьего — в живот.

Ранения пострадавшие получили в парке в результате ссоры и последовавшей драки с неизвестными гражданами.

Всех троих госпитализировали. Проводится проверка.