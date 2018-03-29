Ещё
Сумку с валютой на 58 млн рублей украли у мужчины в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Сумку с валютой на 58 млн рублей украли у мужчины в Москве 

РИАМО 49 минут назад
Фото: РИАМО
На юго-востоке Москвы неизвестные отобрали у мужчины сумку с деньгами, ущерб составил 58 миллионов рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, грабеж произошел на Шарикоподшипниковской улице в районе дома №13. Гражданин находился в своем автомобиле. К нему подошли трое неизвестных и, угрожая предметом, похожим на пистолет, открыто похитили сумку, после чего скрылись.
«В сумке находились 31 миллион рублей, 263 тысячи долларов США, 167 тысяч евро. Материальный ущерб составил около 58,45 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
РИАМО: последние новости
2 дела завели в Коломенском округе за размещение экстремистских материалов Чайник и кувалду украли из дома в садовом товариществе Егорьевска Следователи из Москвы будут работать в Кемерове до полного завершения расследования
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Число пострадавших в Кемерово возросло117
Россия приготовила ответ США178
Блогер Варламов задержан в Москве154
Азербайджан забраковал российское оружие343
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово418
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
03:03
Бондарчук решил судиться со «Смешариками»
Шоу-бизнес
01:30
Экс-жена Джигарханяна потерпела новое поражение
Шоу-бизнес
12:27
Варнава заговорила о трагедии после пожара в Кемерове
Шоу-бизнес
04:34
Родные делят наследство Олега Анофриева
Шоу-бизнес
00:35
Блогер Варламов задержан в Москве
Происшествия
02:38
Россияне в США боятся оказаться в западне
Политика В мире
02:27
Россия приготовила ответ США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение