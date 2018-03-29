Сумку с валютой на 58 млн рублей украли у мужчины в Москве

На юго-востоке Москвы неизвестные отобрали у мужчины сумку с деньгами, ущерб составил 58 миллионов рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, грабеж произошел на Шарикоподшипниковской улице в районе дома №13. Гражданин находился в своем автомобиле. К нему подошли трое неизвестных и, угрожая предметом, похожим на пистолет, открыто похитили сумку, после чего скрылись.

«В сумке находились 31 миллион рублей, 263 тысячи долларов США, 167 тысяч евро. Материальный ущерб составил около 58,45 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.