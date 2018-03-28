Неизвестные украли 100 тыс. долларов из банка на Сокольнической площади в Москве

Полиция разыскивает неизвестных, которые похитили деньги из финансовой организации на Сокольнической площади в Москве , сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«В 18:10 на службу «02» поступило сообщение из финансовой организации, расположенной в доме №9 на Сокольнической площади. Неизвестные, угрожая предметом, похожим на пистолет, открыто похитили денежные средства. По предварительным данным, пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Применяются меры по поиску подозреваемых.

Как в свою очередь уточнил источник в правоохранительных органах, материальный ущерб составил около 100 тысяч долларов США.