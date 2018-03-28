Неизвестные украли 100 тыс. долларов из банка на Сокольнической площади в Москве 

Полиция разыскивает неизвестных, которые похитили деньги из финансовой организации на Сокольнической площади в Москве, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
«В 18:10 на службу «02» поступило сообщение из финансовой организации, расположенной в доме №9 на Сокольнической площади. Неизвестные, угрожая предметом, похожим на пистолет, открыто похитили денежные средства. По предварительным данным, пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Применяются меры по поиску подозреваемых.
Как в свою очередь уточнил источник в правоохранительных органах, материальный ущерб составил около 100 тысяч долларов США.
Ранее СМИ сообщили, что в отделение «Бинбанка» на Сокольнической площади ворвались пятеро вооруженных людей в камуфляже и похитили деньги. Злоумышленники скрылись на легковушке. По городу объявлен план «перехват».