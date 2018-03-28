Неизвестные ранили ножом троих человек на юго‑востоке Москвы

По его словам, 27 марта в 22:23 на службу «02» от граждан поступило сообщение о конфликте на улице Юных Ленинцев, дом 52.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции у входа в парк обнаружены и госпитализированы в медучреждения с колото-резаными ранениями Д., 1983 года рождения; А., 1993 года рождения; П., 1989 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Со слов пострадавших ранения они получили в ссоре от неизвестных. По данному факту проводится проверка, добавил сотрудник пресс-службы.