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Неизвестные отобрали у мужчины сумку с деньгами на юго‑востоке Москвы
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Неизвестные отобрали у мужчины сумку с деньгами на юго‑востоке Москвы 

РИАМО 40 минут назад
Трое неизвестных, угрожая похожим на пистолет предметом, отобрали у мужчины сумку с деньгами на юго-востоке столицы, полиция разыскивает подозреваемых, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.
По его словам, ограбление произошло приблизительно в 19:10 по адресу: Шарикоподшипниковская улица, в районе дома 13.
«Гражданин находился в своем автомобиле. К нему подошли трое неизвестных и, угрожая предметом, похожим на пистолет, открыто похитили сумку и скрылись. Со слов заявителя, в ней находились денежные средства», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время устанавливается сумма материального ущерба и принимаются меры по розыску и задержанию подозреваемых.
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 Ещё 2 источника 
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