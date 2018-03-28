Неизвестные отобрали у мужчины сумку с деньгами на юго‑востоке Москвы

Трое неизвестных, угрожая похожим на пистолет предметом, отобрали у мужчины сумку с деньгами на юго-востоке столицы, полиция разыскивает подозреваемых, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по Москве

По его словам, ограбление произошло приблизительно в 19:10 по адресу: Шарикоподшипниковская улица, в районе дома 13.

«Гражданин находился в своем автомобиле. К нему подошли трое неизвестных и, угрожая предметом, похожим на пистолет, открыто похитили сумку и скрылись. Со слов заявителя, в ней находились денежные средства», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время устанавливается сумма материального ущерба и принимаются меры по розыску и задержанию подозреваемых.