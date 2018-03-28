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На острие ножа: уфимца похитили и заставили взять кредит 300 тысяч рублей
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На острие ножа: уфимца похитили и заставили взять кредит 300 тысяч рублей 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Накануне в уфимскую полицию позвонили из одного из банков и рассказали, что у них сидит клиент, которому угрожают расправой.
Как пояснил Ufa1 источник, инцидент произошел в двадцатых числах марта. Приятели решили раздобыть легких денег и выбрали себе жертву. Их план был прост, сначала они похищают человека, потом заставляют его взять на себя кредит и становятся обладателями кругленькой суммы.
— Но с исполнением задуманного возникли проблемы, после угроз ножом, уфимец все-таки согласился поехать в банк, но так, ему удалось рассказать операционисту, что его силой заставляют оформить все бумаги. В банке сразу же приняли меры — вызвали охрану, но преступникам удалось скрыться, — рассказал источник Ufa1.
Также известно, что полицейским по горячим следам удалось задержать злоумышленников, и возбуждено уголовное дело по статье «похищение».
Ufa1 обратилась в пресс-службу МВД по РБ за оперативным комментарием.
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