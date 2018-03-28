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В Подмосковье задержан подозреваемый в серии квартирных краж
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В Подмосковье задержан подозреваемый в серии квартирных краж 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в серии квартирных краж из квартир в Одинцовском районе Подмосковья. Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, задержанный изобличен в 11 кражах.
"Задержан ранее неоднократно судимый 35-летний житель Подмосковья, подозреваемый в совершении серии краж, — сказала Петрова. — Мужчина изобличен в совершении 11 эпизодов противоправной деятельности. Задержанный похитил имущество на общую сумму более 1,5 млн рублей".
По ее словам, подозреваемый монтировкой вскрывал стеклопакеты и проникал в квартиры, расположенные на первых этажах многоквартирных домов, откуда похищал ювелирные украшения, мобильные телефоны и деньги.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража» УК РФ. Подозреваемый арестован. Полицейские проводят дополнительные мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к аналогичным противоправным деяниям на территории Московской области.
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