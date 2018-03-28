Пермяк лишился денег, по ошибке «привязав» к мобильному банку чужой номер

Перми полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты. С помощью «Мобильного банка» со счёта были списаны восемь тысяч рублей.

Как выяснилось, 32-летний мужчина ошибочно «привязал» к своей карте чужой номер телефона.

Обнаружив, что его номер «привязан» к чужой карте, житель Краснокамска решил этим воспользоваться.

Сотрудники полиции напоминают о соблюдении мер безопасности. При смене абонентского номера телефона, на который подключена услуга «Мобильный банк», необходимо обратиться в любое отделение банка и отключить её от старого номера телефона. Помните, что операторы сотовой связи могут передать номер телефона другому абоненту, если он будет неактивным длительное время. При потере телефона c подключенной услугой «Мобильный банк» или мобильным приложением следует срочно обратиться к оператору сотовой связи для блокировки SIM-карты и в отделение банка для блокировки онлайн-услуги.