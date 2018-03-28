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Пермяк лишился денег, по ошибке «привязав» к мобильному банку чужой номер
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Пермяк лишился денег, по ошибке «привязав» к мобильному банку чужой номер 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты. С помощью «Мобильного банка» со счёта были списаны восемь тысяч рублей.
Как выяснилось, 32-летний мужчина ошибочно «привязал» к своей карте чужой номер телефона.
«В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские изобличили в преступлении нигде не работающего 35-летнего жителя Краснокамска. Подозреваемого задержали», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Обнаружив, что его номер «привязан» к чужой карте, житель Краснокамска решил этим воспользоваться.
Сотрудники полиции напоминают о соблюдении мер безопасности. При смене абонентского номера телефона, на который подключена услуга «Мобильный банк», необходимо обратиться в любое отделение банка и отключить её от старого номера телефона. Помните, что операторы сотовой связи могут передать номер телефона другому абоненту, если он будет неактивным длительное время. При потере телефона c подключенной услугой «Мобильный банк» или мобильным приложением следует срочно обратиться к оператору сотовой связи для блокировки SIM-карты и в отделение банка для блокировки онлайн-услуги.
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