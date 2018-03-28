Мужчина угнал машину чтобы доехать до работы 

Представитель одного из учреждений Тобольска обратился в дежурную часть с сообщением об угоне. Мужчина пояснил, что с охраняемой территории угнали служебный автотранспорт.
Следственно-оперативная группа выехавшая на место происшествия установила, из разговора с представителем потерпевшей стороны, что злоумышленник проник в гаражный бокс, где стоял служебный автотранспорт, воспользовавшись ключами которые были оставлены в замке зажигания, угнал автомобиль.
Сотрудники ДПС в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили в кювете на пятом километре автодороги Тобольск-Байгара угнанный автомобиль, в салоне которого находился 31-летний житель Тобольска. Мужчину задержали и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Свою вину задержанный полностью признал и пояснил, что на автомобиле хотел доехать до места работы.
«В отношении фигуранта сотрудниками отдела дознания возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (частью 1 статьи 166 УК РФ). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Мерой пресечения до суда задержанному выбрана подписка о невыезде», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.