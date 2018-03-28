Ещё
Мужчина угнал машину чтобы доехать до работы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Мужчина угнал машину чтобы доехать до работы 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Представитель одного из учреждений Тобольска обратился в дежурную часть с сообщением об угоне. Мужчина пояснил, что с охраняемой территории угнали служебный автотранспорт.
Следственно-оперативная группа выехавшая на место происшествия установила, из разговора с представителем потерпевшей стороны, что злоумышленник проник в гаражный бокс, где стоял служебный автотранспорт, воспользовавшись ключами которые были оставлены в замке зажигания, угнал автомобиль.
Сотрудники ДПС в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили в кювете на пятом километре автодороги Тобольск-Байгара угнанный автомобиль, в салоне которого находился 31-летний житель Тобольска. Мужчину задержали и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Свою вину задержанный полностью признал и пояснил, что на автомобиле хотел доехать до места работы.
«В отношении фигуранта сотрудниками отдела дознания возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (частью 1 статьи 166 УК РФ). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Мерой пресечения до суда задержанному выбрана подписка о невыезде», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
Уральский меридиан: последние новости
В Челябинске за ночь выявили 36 пьяных водителей В Тюмени мужчина с пистолетом напал на сотрудников офиса В Челябинске уволен из УМВД следователь за убийство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1014
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово93
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»122
Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»11
Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»42
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
01:36
Голый автоугонщик орудовал в Иркутске
Происшествия
17:44
Фотограф спас 30 детей в ТЦ «Зимняя вишня»
Происшествия Пожары
00:38
Стоявшая фура беспричинно упала
Происшествия ДТП
02:57
Водку известным актерам таскали водолазы
Шоу-бизнес
01:20
В Сирии питьевую воду раздали только сторонникам власти
Ближний Восток В мире
17:20
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово
Происшествия
00:25
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение