Екатеринбурженка поплатилась свободой за газ

Жительница Екатеринбурга лишилась свободы из-за газа. Свердловчанка похитила 1278 кубов голубого топлива, об этом сообщает в среду, 28 марта, «АиФ-Урал»

История началась еще 1 ноября 2017 года. Хозяйка частного дома на улице Зенитчиков попросила своего знакомого за деньги самовольно подключить ее жилище к газопроводу. Во время работ свердловчанин использовал два металлических хомута и резиновый шланг, который впоследствии женщина подключила к газовой плите и котлу.

На протяжении трех месяцев женщина безнаказанно использовала голубое топливо для приготовления пищи, нагрева воды и отопления дома. Как сообщили в пресс-службе «Екатеринбурггаз», за все время свердловчанке удалось похитить 1278 кубометров газа, ущерб от ее действий составил более 56 тыс. рублей.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Дело о самовольном подключении к газопроводу рассматривали в Чкаловском районном суде. Во время заседания женщина признала свою вину. Свердловчанку приговорили к одному году лишения свободы, также ей пришлось выплатить материальный ущерб.

За 2017 год в Екатеринбурге возбудили 7 уголовных дел по факту хищения газа, по 6 из них вынесены обвинительные приговоры, еще одно дело в скором времени будет направлено в суд, отмечают в пресс-службе «Екатеринбурггаз». Также за начало 2018 года было возбуждено еще 3 уголовных дел в отношении похитителей голубого топлива.

В компании подчеркивают, что самовольное подключение к газопроводу является нарушением законодательства, за это предусмотрена ответственность. Также такие действия могут стать причиной утечки газа и создать угрозу жизни как самих нарушителей, так и их соседей.