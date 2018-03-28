Ещё
Екатеринбурженка поплатилась свободой за газ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Екатеринбурженка поплатилась свободой за газ 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Жительница Екатеринбурга лишилась свободы из-за газа. Свердловчанка похитила 1278 кубов голубого топлива, об этом сообщает в среду, 28 марта, «АиФ-Урал».
История началась еще 1 ноября 2017 года. Хозяйка частного дома на улице Зенитчиков попросила своего знакомого за деньги самовольно подключить ее жилище к газопроводу. Во время работ свердловчанин использовал два металлических хомута и резиновый шланг, который впоследствии женщина подключила к газовой плите и котлу.
На протяжении трех месяцев женщина безнаказанно использовала голубое топливо для приготовления пищи, нагрева воды и отопления дома. Как сообщили в пресс-службе «Екатеринбурггаз», за все время свердловчанке удалось похитить 1278 кубометров газа, ущерб от ее действий составил более 56 тыс. рублей.
В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Дело о самовольном подключении к газопроводу рассматривали в Чкаловском районном суде. Во время заседания женщина признала свою вину. Свердловчанку приговорили к одному году лишения свободы, также ей пришлось выплатить материальный ущерб.
За 2017 год в Екатеринбурге возбудили 7 уголовных дел по факту хищения газа, по 6 из них вынесены обвинительные приговоры, еще одно дело в скором времени будет направлено в суд, отмечают в пресс-службе «Екатеринбурггаз». Также за начало 2018 года было возбуждено еще 3 уголовных дел в отношении похитителей голубого топлива.
В компании подчеркивают, что самовольное подключение к газопроводу является нарушением законодательства, за это предусмотрена ответственность. Также такие действия могут стать причиной утечки газа и создать угрозу жизни как самих нарушителей, так и их соседей.
АиФ Урал: последние новости
«Арамильскому людоеду» грозит до 15 лет тюрьмы В Екатеринбурге задержали услужливого грабителя Уральцам грозит три года тюрьмы из-за Деда Мороза и Снегурочки
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово472
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев122
Умер Виктор Калашников29
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово139
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1097
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
03:52
Джанабаева: жизнь никогда не будет прежней
Шоу-бизнес
04:52
В МХТ возмущены гадкими слухами о Зудиной
Шоу-бизнес
09:43
Фестиваль культурного наследия пройдет в апреле
Новости Москвы
05:29
Россия готова развивать отношения со всеми странами
Политика В мире
02:30
Москва ожидает от Лондона взаимодействия с СК РФ
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение