Пьяный нижегородец ограбил знакомую в ее собственном доме

21-летний ранее судимый житель Краснобаковского района задержан за грабеж.

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина зашел в дом к местной жительнице, где открыто похитил принадлежавший ей мобильный телефон стоимостью 6500 рублей.

Женщина обратилась с заявлением в полицию, после чего стражи порядка задержали злоумышленника.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, рецидивист с ножом ограбил мать и сестру в Нижнем Новгороде.