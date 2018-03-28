Пьяный нижегородец ограбил знакомую в ее собственном доме 

21-летний ранее судимый житель Краснобаковского района задержан за грабеж.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления МВД, происшествие случилось в поселке Ветлужский.
Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина зашел в дом к местной жительнице, где открыто похитил принадлежавший ей мобильный телефон стоимостью 6500 рублей.
Женщина обратилась с заявлением в полицию, после чего стражи порядка задержали злоумышленника.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, рецидивист с ножом ограбил мать и сестру в Нижнем Новгороде.