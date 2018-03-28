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В Югре осудили мужчину, зарубившего топором четырех человек
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Югре осудили мужчину, зарубившего топором четырех человек 

РИА Новости 1 час назад
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 мар — РИА Новости. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе приговорил к пожизненному заключению местного жителя, который зарубил топором четырех человек, проиграв в карты, сообщает в среду прокуратура Югры.
В ноябре прошлого года региональное следственное управление СК России сообщило о задержании 48-летнего жителя Октябрьского района, который, находясь в квартире у случайной знакомой в городском поселении Березово, проиграл в карты молодому человеку, после чего зарубил топором юношу, хозяйку жилья, а затем еще двоих ее гостей.
По информации надзорного ведомства, две его последние жертвы спали в соседней комнате, однако злоумышленник решил, что они являются свидетелями преступления, и нанес им смертельные удары топором. Таким образом, его обвинили в убийстве двух и более лиц, которое совершено с целью скрыть другое преступление. По данным следствия, показания, которые позволили подтвердить эти факты, дала сожительница мужчины, находившаяся в тот момент в квартире вместе с преступником.
"Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы", — заявили в прокуратуре Югры, уточнив, что отбывать срок он будет в исправительной колонии особого режима.
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