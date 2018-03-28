В Югре осудили мужчину, зарубившего топором четырех человек

В ноябре прошлого года региональное следственное управление СК России сообщило о задержании 48-летнего жителя Октябрьского района, который, находясь в квартире у случайной знакомой в городском поселении Березово , проиграл в карты молодому человеку, после чего зарубил топором юношу, хозяйку жилья, а затем еще двоих ее гостей.

По информации надзорного ведомства, две его последние жертвы спали в соседней комнате, однако злоумышленник решил, что они являются свидетелями преступления, и нанес им смертельные удары топором. Таким образом, его обвинили в убийстве двух и более лиц, которое совершено с целью скрыть другое преступление. По данным следствия, показания, которые позволили подтвердить эти факты, дала сожительница мужчины, находившаяся в тот момент в квартире вместе с преступником.