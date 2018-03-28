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Екатеринбурженке грозит три года за «минирование» Южного автовокзала
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Екатеринбурженке грозит три года за «минирование» Южного автовокзала 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным ведомства, женщина позвонила в полицию 17 марта ночью и сообщила, что в здании автовокзала на 8 Марта скоро все взорвется. На место приехали полицейские и специальные службы, которые вывели из здания 30 работников и пассажиров. После досмотра ничего опасного в здании не обнаружили.
Хулиганка была задержана в тот же день: 40-летняя «лжетеррористка» нигде не работала, ранее судила и злоупотребляла спиртным. Во время одной из пьянок она решила позвонить в полицию и сообщить о взрыве. Теперь ее ждет уголовная ответственность и срок лишения свободы до трех лет.
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