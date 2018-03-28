Екатеринбурженке грозит три года за «минирование» Южного автовокзала

По данным ведомства, женщина позвонила в полицию 17 марта ночью и сообщила, что в здании автовокзала на 8 Марта скоро все взорвется. На место приехали полицейские и специальные службы, которые вывели из здания 30 работников и пассажиров. После досмотра ничего опасного в здании не обнаружили.

Хулиганка была задержана в тот же день: 40-летняя «лжетеррористка» нигде не работала, ранее судила и злоупотребляла спиртным. Во время одной из пьянок она решила позвонить в полицию и сообщить о взрыве. Теперь ее ждет уголовная ответственность и срок лишения свободы до трех лет.