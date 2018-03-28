В Перми задержан подозреваемый в краже на предприятии 

В отдел полиции Индустриального района Перми обратился сотрудник одного из промышленных предприятий города. Он сообщил, что с территории организации были тайно похищены дорогостоящие секции теплообменников. Причиненный материальный ущерб составил почти полмиллиона рублей.
Сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места преступления, изъяли улики, опросили персонал предприятия и возможных очевидцев.
В результате комплекса розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался не работающий 50-летний житель краевого центра. На днях мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел внутренних дел для дачи показаний.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.