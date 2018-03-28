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Убийцу рязанского гомосексуалиста приговорили к 8,5 годам колонии
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Убийцу рязанского гомосексуалиста приговорили к 8,5 годам колонии 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
В Рязанской области вынесли приговор мужчине, который признан виновным в убийстве на почте гомофобии, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Установлено, что в августе прошлого года подсудимый приехал в гости к своему знакомому, где они употребляли портвейн. Во время распития спиртных напитков потерпевший предложил подсудимому заняться оральным сексом. Отвергнув такие сексуальные отношения, подсудимый взял в руку топор и нанес его обухом несколько ударов по голове потерпевшего. В результате травм мужчина скончался.
Приговором суда подсудимому назначили 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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