Житель Нижегородской области сел на 13 лет за продажу «деталей к машине» 

О продаже каннабиса (марихуаны) 30-летний сельчанин договаривался с покупателями заранее. Он работал в автосервисе и называл наркотик «деталями к автомашине», сообщает прокуратура Нижегородской области.
Два года назад в конце мая — начале июня к нему приехали покупатели. За два дня сбытчик продал 105 гр (по закону крупный размер) и 35 гр (значительный размер) марихуаны. На третий день его задержали при сбыте 48 граммов наркотика.
Свою вину злоумышленник не признал, но суд счел доказательства достаточными. Его приговорили к 13 с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.