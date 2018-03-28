Житель Нижегородской области сел на 13 лет за продажу «деталей к машине»

О продаже каннабиса (марихуаны) 30-летний сельчанин договаривался с покупателями заранее. Он работал в автосервисе и называл наркотик «деталями к автомашине», сообщает прокуратура Нижегородской области

Два года назад в конце мая — начале июня к нему приехали покупатели. За два дня сбытчик продал 105 гр (по закону крупный размер) и 35 гр (значительный размер) марихуаны. На третий день его задержали при сбыте 48 граммов наркотика.