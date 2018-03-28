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Житель Нижегородской области сел на 13 лет за продажу «деталей к машине»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Житель Нижегородской области сел на 13 лет за продажу «деталей к машине» 

nn.ru 45 минут назад
Фото: nn.ru
О продаже каннабиса (марихуаны) 30-летний сельчанин договаривался с покупателями заранее. Он работал в автосервисе и называл наркотик «деталями к автомашине», сообщает прокуратура Нижегородской области.
Два года назад в конце мая — начале июня к нему приехали покупатели. За два дня сбытчик продал 105 гр (по закону крупный размер) и 35 гр (значительный размер) марихуаны. На третий день его задержали при сбыте 48 граммов наркотика.
Свою вину злоумышленник не признал, но суд счел доказательства достаточными. Его приговорили к 13 с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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