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Работник автосервиса продавал марихуану в Нижегородской области
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Работник автосервиса продавал марихуану в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
В марте Починковским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении 30— летнего работника автосервиса, продававшего марихуану.
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Как было установлено судом, 31 мая 2016 года мужчина продал потребителям наркотических средств 105,82 гр. каннабиса, получив за это пять тысяч рублей, 1 июня — еще 35,05 гр, за семь тысяч рублей, а на следующий день при сбыте марихуаны общей массой 47,97 гр. злоумышленник был задержан сотрудниками полиции.
Следует отметить, что приобретателями наркотиков являлись жители Мордовии, а наркотик по предварительной договоренности в целях конспирации продавец и покупатели называли «деталями к автомашине».
Свою вину нижегородец не признал. Суд приговорил его к 13,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Напомним, более 10 лет колонии получил нижегородец за создание нарколаборатории.
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