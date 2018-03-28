Работник автосервиса продавал марихуану в Нижегородской области

В марте Починковским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении 30— летнего работника автосервиса, продававшего марихуану.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как было установлено судом, 31 мая 2016 года мужчина продал потребителям наркотических средств 105,82 гр. каннабиса, получив за это пять тысяч рублей, 1 июня — еще 35,05 гр, за семь тысяч рублей, а на следующий день при сбыте марихуаны общей массой 47,97 гр. злоумышленник был задержан сотрудниками полиции.

Следует отметить, что приобретателями наркотиков являлись жители Мордовии , а наркотик по предварительной договоренности в целях конспирации продавец и покупатели называли «деталями к автомашине».

Свою вину нижегородец не признал. Суд приговорил его к 13,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима

Напомним, более 10 лет колонии получил нижегородец за создание нарколаборатории.