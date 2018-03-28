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Полиция возбудила дело против сообщившей о минировании автовокзала в Екатеринбурге
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Полиция возбудила дело против сообщившей о минировании автовокзала в Екатеринбурге 

ТАСС 47 минут назад
Фото: РИА "Новый День"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Екатеринбурга, которая сообщила о минировании Южного автовокзала. Об этом сообщили в среду в пресс-службе управления МВД России по Екатеринбургу.
Сообщение о минировании Южного автовокзала поступило на пульт дежурного 17 марта. В ходе проверки опасных предметов не обнаружено.
"В этот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, в случае установления вины женщины в суде, ей грозит до трех лет лишения свободы.
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