Полиция возбудила дело против сообщившей о минировании автовокзала в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ , 28 марта. / ТАСС /. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Екатеринбурга, которая сообщила о минировании Южного автовокзала. Об этом сообщили в среду в пресс-службе управления МВД России по Екатеринбургу.

Сообщение о минировании Южного автовокзала поступило на пульт дежурного 17 марта. В ходе проверки опасных предметов не обнаружено.

"В этот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в случае установления вины женщины в суде, ей грозит до трех лет лишения свободы.