В МВД Югры после задержания высокопоставленных сотрудников начали служебную проверку 

«В случае, подтверждения вины, правоохранители будет уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Обстоятельства произошедшего в интересах следствия не разглашаются», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе УМВД России по ХМАО.
Как ранее писал «ФедералПресс», 27 марта в Нефтеюганске по подозрению во взяточничестве задержан начальник городского ОМВД и начальник отдела по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления организации применения административного законодательства УМВД России по ХМАО — Югре.
Фото Евгния Поторочина