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В МВД Югры после задержания высокопоставленных сотрудников начали служебную проверку
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В МВД Югры после задержания высокопоставленных сотрудников начали служебную проверку 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«В случае, подтверждения вины, правоохранители будет уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Обстоятельства произошедшего в интересах следствия не разглашаются», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе УМВД России по ХМАО.
Как ранее писал «ФедералПресс», 27 марта в Нефтеюганске по подозрению во взяточничестве задержан начальник городского ОМВД и начальник отдела по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления организации применения административного законодательства УМВД России по ХМАО — Югре.
Фото Евгния Поторочина
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