Сотрудника Ростехнадзора, за взятку закрывшего глаза на нарушения свердловской агрофирмы, будут судить

По данным ведомства, главный государственный инспектор Нижнетагильского территориального отдела по надзору за объектами газораспределения и газопотребления Уральского управления Ростехнадзора обвиняется по статье 290 УК РФ — получение взятки за бездействие, совершенные в крупном размере.

По данным ведомства, сотрудник Ростехнадзора получил взятку от руководства агрофирмы. За 500 тысяч рублей он должен был закрыть глаза на нарушения, выявленные в ходе проверки газопотребительной системы на площадках «Красноуральская» и «Кировградская», находящихся в ведении агрофирмы Из 500 тысяч рублей он успел получить 250 тысяч.