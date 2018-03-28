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Сотрудника Ростехнадзора, за взятку закрывшего глаза на нарушения свердловской агрофирмы, будут судить
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Сотрудника Ростехнадзора, за взятку закрывшего глаза на нарушения свердловской агрофирмы, будут судить 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным ведомства, главный государственный инспектор Нижнетагильского территориального отдела по надзору за объектами газораспределения и газопотребления Уральского управления Ростехнадзора обвиняется по статье 290 УК РФ — получение взятки за бездействие, совершенные в крупном размере.
По данным ведомства, сотрудник Ростехнадзора получил взятку от руководства агрофирмы. За 500 тысяч рублей он должен был закрыть глаза на нарушения, выявленные в ходе проверки газопотребительной системы на площадках «Красноуральская» и «Кировградская», находящихся в ведении агрофирмы Из 500 тысяч рублей он успел получить 250 тысяч.
Оставшуюся часть денег ему получить не удалось, так как представитель фирмы обратился в ФСБ. В итоге взяточника задержали и возбудили уголовное дело. Дело передано в Верх-Исетский районный суд, обвиняемому грозит от 7 до 12 лет лишение свободы.
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