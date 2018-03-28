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В Березниках полицейские раскрыли ограбление
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Березниках полицейские раскрыли ограбление 

Новости Перми и Пермского края 1 час назад
В отдел полиции г. Березники поступило заявление от местной жительницы 1971 года рождения о грабеже. Она сообщила, что в вечернее время на неосвещенной территории недалеко от дома по улице Пятилетки на нее напал неизвестный и открыто похитил сотовый телефон.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по приметам, указанными потерпевшей, полицейские задержали подозреваемого. Им оказался житель города Кизел 1986 года рождения. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято и возвращено владелице. Ведется следствие.
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