Мясо вместо лица: в Екатеринбурге совершено жестокое убийство

В доме на Куйбышева.

Екатеринбурге в подъезде дома №86/1 на Куйбышева нашли труп 50-летнего мужчины. По мнению жильцов, совершено убийство.

"Ночью проснулся от лая собаки, сотрудники (полиции — прим. ред.) стучались в соседнюю дверь. За дверью их посылали куда подальше. Все следы вели к той квартире, к тому же при вскрытии обнаружили кровь на вещах подозреваемых и на ботинках. Соседи, алкаши, отнекивались и говорили что всю ночь спали. У жертвы нет лица в прямом смысле, только мясо. Били толи битами, толи чем, не удалось нормально услышать про это. Сейчас всех из той квартиры увезли сотрудники полиции, что дальше пока не известно", — написал Иван Мухлынин в группе «Инцидент. Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.).

И.о. руководителя следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга Вячеслав Бабушкин подтвердил "Уралинформбюро" факт убийства.

"Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, это человек, злоупотребляющий спиртными напитками. Он не был знаком с потерпевшим. В подъезде между мужчинами произошла ссора по малозначительному поводу. Сейчас с подозреваемым работают следователи", — пояснил представитель ведомства.