«С детства любил фильмы про следователей». В Челябинске задержали мужчину с поддельной ксивой СК

«Подлинность документа вызвала сомнение у сотрудников ГИБДД . На место была вызвана оперативно-следственная группа», — сообщил «ФедералПресс» Алексей Лежников.

В ходе осмотра автомобиля у мужчины изъяли нунчаки, травматический пистолет с двумя обоймами патронов к нему, а также три удостоверения: на имя сотрудника Следственного комитета , сотрудника ФСБ и заслуженного тренера России

По месту жительства водителя нашли металлический меч, наручники и муляж гранаты.

«В ходе допроса южноуралец пояснил, что ему с детства нравились фильмы про работу правоохранительных органов . Поэтому он решил изготовить для себя ксивы сотрудников СК и ФСБ, а также приобрести форму сотрудника Следственного комитета», — рассказал помощник прокурора Тракторозаводского района.

Удостоверения задержанный сделал самостоятельно, в домашних условиях, предварительно заказав шаблоны и голограммы через интернет.

В своем автомобиле мужчина хранил наручники — якобы для того, чтобы лично пресекать правонарушения, которые заметит.

Кроме того, в машине задержанного всегда находились удостоверения сотрудников правоохранительных органов. Они, по словам южноуральца, нужны были, чтоб отпугивать угонщиков и похитителей, которые могли пробраться в его транспортное средство.

По данному факту в МВД возбудили уголовное дело по статье 327 УК РФ (Подделка и использование удостоверения). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

«ФедералПресс» напоминает, что в Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в торговле поддельными удостоверениями силовиков.

Фото: sledcom.ru