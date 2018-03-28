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«С детства любил фильмы про следователей». В Челябинске задержали мужчину с поддельной ксивой СК
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«С детства любил фильмы про следователей». В Челябинске задержали мужчину с поддельной ксивой СК 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Подлинность документа вызвала сомнение у сотрудников ГИБДД. На место была вызвана оперативно-следственная группа», — сообщил «ФедералПресс» Алексей Лежников.
В ходе осмотра автомобиля у мужчины изъяли нунчаки, травматический пистолет с двумя обоймами патронов к нему, а также три удостоверения: на имя сотрудника Следственного комитета, сотрудника ФСБ и заслуженного тренера России.
По месту жительства водителя нашли металлический меч, наручники и муляж гранаты.
«В ходе допроса южноуралец пояснил, что ему с детства нравились фильмы про работу правоохранительных органов. Поэтому он решил изготовить для себя ксивы сотрудников СК и ФСБ, а также приобрести форму сотрудника Следственного комитета», — рассказал помощник прокурора Тракторозаводского района.
Удостоверения задержанный сделал самостоятельно, в домашних условиях, предварительно заказав шаблоны и голограммы через интернет.
В своем автомобиле мужчина хранил наручники — якобы для того, чтобы лично пресекать правонарушения, которые заметит.
Кроме того, в машине задержанного всегда находились удостоверения сотрудников правоохранительных органов. Они, по словам южноуральца, нужны были, чтоб отпугивать угонщиков и похитителей, которые могли пробраться в его транспортное средство.
По данному факту в МВД возбудили уголовное дело по статье 327 УК РФ (Подделка и использование удостоверения). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
«ФедералПресс» напоминает, что в Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в торговле поддельными удостоверениями силовиков.
Фото: sledcom.ru
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