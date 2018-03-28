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Три человека в Кузьминках получили ножевые ранения после нападения неизвестных
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Три человека в Кузьминках получили ножевые ранения после нападения неизвестных 

Агентство «Москва» 2 часа назад
На юго-востоке столицы три человека получили ножевые ранения. По словам потерпевших, на них напали неизвестные. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
Поздним вечером 27 марта в службу «02» поступила информация о конфликте на ул. Юных Ленинцев, д. 52. «По указанному адресу, у входа в парк, были обнаружены трое граждан 1983, 1989 и 1993 гг. рождения. У одного из потерпевших диагностировали колото-резаное ранение груди, у другого — живота, у последнего — ножевые ранения груди и поясницы», — сказали в пресс-службе.
Раненых доставили в больницу. Граждане пояснили, что ранения получили в ссоре с неизвестными. Сотрудники МВД проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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