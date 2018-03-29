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Житель Перми напал на судебного пристава с травматическим пистолетом
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Житель Перми напал на судебного пристава с травматическим пистолетом 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Свердловском районном суде Перми вынесли приговор местному жителю, который обвинялся в «Угрозе убийством и причинением тяжкого вреда здоровью» сотруднику службы судебных приставов.
Вооружённый конфликт произошёл, когда судебные приставы по решению суда пришли описывать принадлежащее мужчине имущество.
«Желая избежать этого, мужчина направил в область живота и головы сотруднику службы судебных приставов травматический пистолет, — сообщает пресс-служба пермской краевой прокуратуры. — Суд, с учетом позиции государственного обвинения, назначил ему за это наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов».
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