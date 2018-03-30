В Перми судебный пристав спасла маленького ребёнка от пьяной матери

Сотрудница службы судебных приставов спасла маленького ребёнка от выходки пьяной матери в Перми

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю, сотрудница ведомства пришла с одно из общежитий краевой столицы, чтобы потребовать жительницу заплатить долги за коммунальные услуги. Женщина оказалась в состоянии сильного алкогольного опьянения, диалога с ней не получилось. Соседи, услышав общение сотрудника ведомства с пермячкой, рассказали о её образе жизни. Оказалось, что женщина живёт с сожителем и шестилетним сыном. Гражданские супруги не работают и злоупотребляют алкогольными напитками и не заботятся о ребёнке. Мальчик вынужден проводить большую часть времени у соседей. Выяснилось, что семья стоит на контроле органов опеки и попечительства и числится как неблагополучная.

Узнав о тяжёлом положении ребёнка, судебный пристав позвонила в полицию и рассказала, что мальчик подвергается опасности. Пьяная мать, подумав, что сотрудник ведомства — это инспектор подразделения по делам несовершеннолетних, решила спрятать сына. Сначала она выставила полураздетого мальчика на обледеневший балкон, а затем стала заставлять мальчика подниматься по внешней лестнице на этаж выше. Мальчик, пытаясь залезть на лесенку, чуть не сорвался и упал. Судебный пристав бросилась на балкон и завела мальчика в помещение. Она находилась с ребёнком до прибытия полиции.