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Тридцать лет на троих и штраф около миллиона рублей назначено жителям Перми за распространение наркотиков
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Тридцать лет на троих и штраф около миллиона рублей назначено жителям Перми за распространение наркотиков 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Фото: В-курсе.ру
Мотовилихинский районный суд города Перми признал виновными троих местных жителей, обвинявшихся в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.
12 мая 2017 года сотрудники Пермского линейного отдела МВД России на транспорте задержали в одном из гаражных кооперативов города 25-летнего мужчину, подозреваемого в распространении наркотических средств.
В ходе осмотра гаражного комплекса полицейские обнаружили тайник, сделанный подозреваемым, в котором находился большой сверток, обмотанный липкой лентой. Внутри него находились 50 маленьких свертков с порошкообразным веществом.
Кроме того, в ходе личного досмотра подозреваемого и досмотра его автомашины транспортные полицейские обнаружили и изъяли еще 60 свертков с неизвестным веществом.
Согласно заключению эксперта, во всех изъятых свертках находились различные виды наркотических средств, общей массой около четырех килограммов.
В следующие сутки транспортные полицейские установили сообщников накануне задержанного мужчины. Ими оказались 21-летняя девушка — студентка первого курса одного из университетов и 33-летний мужчина. Все — жители Перми.
В отношении троих подозреваемых следователи Пермского линейного отдела МВД России на транспорте возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ.
Как пояснил начальник следственного отделения Пермского ЛО МВД России на транспорте Сергей Михайлович Петров, каждый из пособников играл роль «курьера-закладчика». Сначала они получали оптовые партии расфасованных и приготовленных к сбыту наркотических средств, которые их «ждали» в тайниках. Забрав наркотик, хранили у себя, а после распространяли на территории Перми и Пермского края. За свою «работу» получали денежное вознаграждение.
Сразу после задержания всех соучастников, полицейские провели обыски мест, где они проживали, в ходе которых изъяли различные виды синтетических наркотиков, готовых к сбыту.
По окончании расследования уголовного дела оно было направлено в суд, который признал обвиняемых виновными в совершении преступления и назначил наказания в виде лишения свободы сроком 12, 10 и 9,5 лет с отбыванием наказания в колониях строгого и общего режима и штрафа в общем размере около 1 миллиона рублей.
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