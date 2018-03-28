Тридцать лет на троих и штраф около миллиона рублей назначено жителям Перми за распространение наркотиков

Мотовилихинский районный суд города Перми признал виновными троих местных жителей, обвинявшихся в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

12 мая 2017 года сотрудники Пермского линейного отдела МВД России на транспорте задержали в одном из гаражных кооперативов города 25-летнего мужчину, подозреваемого в распространении наркотических средств.

В ходе осмотра гаражного комплекса полицейские обнаружили тайник, сделанный подозреваемым, в котором находился большой сверток, обмотанный липкой лентой. Внутри него находились 50 маленьких свертков с порошкообразным веществом.

Кроме того, в ходе личного досмотра подозреваемого и досмотра его автомашины транспортные полицейские обнаружили и изъяли еще 60 свертков с неизвестным веществом.

Согласно заключению эксперта, во всех изъятых свертках находились различные виды наркотических средств, общей массой около четырех килограммов.

В следующие сутки транспортные полицейские установили сообщников накануне задержанного мужчины. Ими оказались 21-летняя девушка — студентка первого курса одного из университетов и 33-летний мужчина. Все — жители Перми.

В отношении троих подозреваемых следователи Пермского линейного отдела МВД России на транспорте возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ.

Как пояснил начальник следственного отделения Пермского ЛО МВД России на транспорте Сергей Михайлович Петров , каждый из пособников играл роль «курьера-закладчика». Сначала они получали оптовые партии расфасованных и приготовленных к сбыту наркотических средств, которые их «ждали» в тайниках. Забрав наркотик, хранили у себя, а после распространяли на территории Перми и Пермского края . За свою «работу» получали денежное вознаграждение.

Сразу после задержания всех соучастников, полицейские провели обыски мест, где они проживали, в ходе которых изъяли различные виды синтетических наркотиков, готовых к сбыту.

По окончании расследования уголовного дела оно было направлено в суд, который признал обвиняемых виновными в совершении преступления и назначил наказания в виде лишения свободы сроком 12, 10 и 9,5 лет с отбыванием наказания в колониях строгого и общего режима и штрафа в общем размере около 1 миллиона рублей.