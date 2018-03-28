Задержан подозреваемый в серии квартирных краж на 1,5 млн руб. в Одинцовском районе

«Установлено, что неоднократно судимый житель Московской области монтировкой вскрывал стеклопакеты и незаконно проникал в квартиры, расположенные на первых этажах многоквартирных домов в Одинцовском районе, откуда похищал ювелирные украшения, мобильные телефоны и деньги», — пояснила собеседница агентства.

Сотрудники МВД задержали подозреваемого по месту жительства. В его квартире обнаружили часть похищенного имущества и две монтировки. Мужчину изобличили в совершении 11 краж, его добычей стало имущество на сумму более 1,5 млн руб.

Против подозреваемого возбудили уголовные дела о краже, заключенному под стражу фигуранту грозит до шести лет лишения свободы. Как отметила Т. Петрова, мужчину проверяют на причастность к другим преступлениям.