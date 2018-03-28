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Задержан подозреваемый в серии квартирных краж на 1,5 млн руб. в Одинцовском районе
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Задержан подозреваемый в серии квартирных краж на 1,5 млн руб. в Одинцовском районе 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Подмосковные полицейские задержали 35-летнего подозреваемого в совершении серии квартирных краж в Одинцовском районе, сообщила Агентству городских новостей «Москва» начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
«Установлено, что неоднократно судимый житель Московской области монтировкой вскрывал стеклопакеты и незаконно проникал в квартиры, расположенные на первых этажах многоквартирных домов в Одинцовском районе, откуда похищал ювелирные украшения, мобильные телефоны и деньги», — пояснила собеседница агентства.
Сотрудники МВД задержали подозреваемого по месту жительства. В его квартире обнаружили часть похищенного имущества и две монтировки. Мужчину изобличили в совершении 11 краж, его добычей стало имущество на сумму более 1,5 млн руб.
Против подозреваемого возбудили уголовные дела о краже, заключенному под стражу фигуранту грозит до шести лет лишения свободы. Как отметила Т. Петрова, мужчину проверяют на причастность к другим преступлениям.
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