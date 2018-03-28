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Казахстанец погиб после уличной перестрелки (ВИДЕО)
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Казахстанец погиб после уличной перестрелки (ВИДЕО) 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
В центре города.
В Кызылорде (Казахстан) после уличной перестрелке погиб местный житель. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве, а затем «добавили» статью об убийстве. Участников происшествия задержали, передает "Уралинформбюро".
Около 15.00 на улице Айтеке би завязалась драка между молодыми людьми. В ролике, который очевидцы опубликовали на Youtube, видно, как один из них достает из сумки предмет, похожий на огнестрельное оружие. Увидев это, агрессоры пытаются сбежать. Затем звучат выстрелы.
Кроме того, на видео попал и момент погрузки пострадавшего от выстрелов в карету скорой помощи.
В тяжелом состоянии молодого человека доставили в реанимацию областного медцентра. У него диагностировали проникающее огнестрельное ранение брюшной полости с повреждением внутренних органов и геморрагический шок четвертой степени, сообщает Sputnik.
После операции мужчина скончался. Остальные участники перестрелки доставлены в ГУВД, ведется следствие.
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