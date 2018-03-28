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Уровень преступности в Иркутске снизился на 3% за 2017 год
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Уровень преступности в Иркутске снизился на 3% за 2017 год 

АиФ Иркутск 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
Об этом на депутатских слушаниях в Думе Иркутска сообщил начальник полиции МУ МВД России «Иркутское» Андрей Жбанов. Он уточнил, что уровень преступности в расчёте на 10 тыс. населения сократился со 173,3 случаев до 170,1. Для сравнения в среднем по Иркутской области этот показатель — на уровне 190,3.
По данным полиции, число убийств за год сократилось на 13%, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 11,6%, квартирных краж — на 21,4%, угонов автомобилей — на 27,2%, грабежей — на 16,2%.
На 3,7% выросло число случаев удалённого мошенничества, на 9% увеличилось количество разбойных нападений. В 2017 году в Иркутске зарегистрировали 86 разбоев, подозреваемых нашли по 62-м из них.
«Из общего числа разбоев 31 преступление совершено в торговых точках, включая павильоны и киоски. Зачастую решающим фактором в выборе объекта нападения для преступника становится техническая незащищённость магазинов, в которых нет тревожных сигнализаций и камер видеонаблюдения», — прокомментировал полицейский.
Больше всего преступлений злоумышленники совершают в Ново-Ленино, предместье Марата и центре города.
«В Ново-Ленино традиционно высокая преступность из-за того, что туда переселяют граждан из ветхого жилья и из северных территорий области, к тому же район очень большой — официально численность населения в нём колеблется от 110 до 120 тыс. человек. Притом его обслуживают всего 82 сотрудника полиции. В Марата живёт много ранее судимых граждан, в центре города криминальная активность выше из-за миграционных потоков», — объяснил Жбанов.
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