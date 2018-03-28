Уровень преступности в Иркутске снизился на 3% за 2017 год

По данным полиции, число убийств за год сократилось на 13%, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 11,6%, квартирных краж — на 21,4%, угонов автомобилей — на 27,2%, грабежей — на 16,2%.

На 3,7% выросло число случаев удалённого мошенничества, на 9% увеличилось количество разбойных нападений. В 2017 году в Иркутске зарегистрировали 86 разбоев, подозреваемых нашли по 62-м из них.

«Из общего числа разбоев 31 преступление совершено в торговых точках, включая павильоны и киоски. Зачастую решающим фактором в выборе объекта нападения для преступника становится техническая незащищённость магазинов, в которых нет тревожных сигнализаций и камер видеонаблюдения», — прокомментировал полицейский.

Больше всего преступлений злоумышленники совершают в Ново-Ленино, предместье Марата и центре города.

«В Ново-Ленино традиционно высокая преступность из-за того, что туда переселяют граждан из ветхого жилья и из северных территорий области, к тому же район очень большой — официально численность населения в нём колеблется от 110 до 120 тыс. человек. Притом его обслуживают всего 82 сотрудника полиции. В Марата живёт много ранее судимых граждан, в центре города криминальная активность выше из-за миграционных потоков», — объяснил Жбанов.