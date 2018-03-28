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Омский аквапарк выплатит 240 тыс. рублей за пострадавшую на горке девочку
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Омский аквапарк выплатит 240 тыс. рублей за пострадавшую на горке девочку 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда оставила в силе решение Кировского районного суда о взыскании с ООО «Акватория» 160 тыс. рублей компенсации морального вреда и 80 тыс. рублей штрафа в пользу родителей пострадавшей в аквапарке девочки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Инцидент, который стал причиной обращения в суд, произошёл 14 августа 2016 года во время отдыха семьи в аквапарке. Пьяный мужчина, скатившись с горки, упал на девочку, в результате чего у неё был диагностирован компрессионный перелом грудных позвонков.
Были возбуждены уголовное и гражданское дело. Родители девочки обратились в суд и потребовали, чтобы руководство аквапарка выплатило им компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей.
«Ответчик требования не признал, пояснив, что вред здоровью девочки причинен действиями посетителя аквапарка, кроме того, по мнению организации, получению травмы способствовал ненадлежащий контроль родителей», — сообщает прокуратура.
Однако суд требования родителей удовлетворил: с организации будет взыскано 160 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда, а также штраф в размере 80 тыс. рублей.
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