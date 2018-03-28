Родственница Бориса Семина, обвиняемого в мошенничестве, не смогла отсудить у него 11 млн рублей

В начале марта Советский районный суд продлил ему срок содержания под стражей. Сейчас бизнесмен, подозреваемый в крупном мошенничестве, находится в самарской больнице ФСИН

Напомним, предприниматель был задержан в Москве 23 декабря 2013 года после проверки по заявлению бывшего партнера по бизнесу — Александра Зобнина

"Компания Olmert Holding Ltd была зарегистрирована в 2014 году, мне принадлежали 50% ее активов, — рассказал предысторию Александр Зобнин. — 22 мая прошлого года новая охрана просто не пустила меня в офис, мне сказали: «Вы здесь теперь никто». Я начал выяснять, что же произошло, и узнал, что все имущество переписано на компанию «Альвира Корпорейшен», принадлежащую Борису Семину. По моим данным, деньги со счетов Olmert были обналичены и похищены. Я потерял таким образом примерно 300 млн рублей".

По словам Зобнина, похищены были самарские активы: ООО «Проектный офис», которое изначально было зарегистрировано в нашем регионе и представительства имело как в Москве, так и в Самаре , где находился гендиректор. Что касается решения вопроса в уголовной плоскости, то Александр Зобнин настаивает на том, речь идет не о конфликте двух предпринимателей, а об уголовно наказуемом хищении его собственности.

Уголовное дело изначально было возбуждено в Советском отделе полиции Самары 8 декабря 2017 года. Уже 12 числа Зобнина признали потерпевшим, провели допросы первых свидетелей, после чего 22 декабря был задержан Борис Семин. 27 декабря решением суда Семин был заключен под стражу, а на следующий день ему официально предъявили обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере.

В феврале 2018 года по решению заместителя прокурора Советского района Самары дело передали из полиции в Следственный комитет , где срок расследования продлили до 8 мая.

В марте на суде по продлению ареста представители потерпевших заявили, что, по их данным, находясь в соматической больнице УФСИН России по Самарской области , Борис Семин пытался переписать часть своего имущества на доверенных лиц. Так это или нет, предстоит проверить следствию, ведь в рамках расследования уголовного дела на спорное имущество должен был наложен арест, а сам Семин, даже находясь в больнице, не должен был иметь возможность делать нечто подобное.

Также в феврале 2018 года Зобнин написал ходатайство о допросе еще восьми человек, которых он подозревает в сотрудничестве с Семиным при хищении его активов. Среди них бывшие чиновники областного минстроя — экс-заместитель министра строительства области Елена Усанова , бывший руководитель юридического подразделения Юлиана Самсонова и Юрий Панин. Будут ли эти люди привлечены в качестве подозреваемых, пока не ясно.

Между тем, как пишут СМИ со ссылкой на сотрудников компании «Операционный центр», сейчас управление бизнесом Бориса Семина находится в руках его родственников, а ключевую роль играет его супруга Людмила Семина (Пожитная).

"С начала января 2017 года Людмила перешла из отдела рекламы и дизайна на должность директора департамента по стратегическим вопросам с зарплатой в 500 000 рублей. А в конце прошлого года Людмила планировала развестись и улететь в Израиль , теперь она взялась за активы. Есть ощущение, что все эти действия изначально были спланированы. Об этом говорит тот факт, что после задержания Семина к делу очень рьяно подключилась его семья", — сообщает «Хронограф».

А сестра жены обвиняемого Татьяна Татаринцева и ее супруг Дмитрий, которые ранее ни дня не работали в страховом бизнесе, устроились в ООО «Страховое общество „Акцепт“ на такую же „скромную“ зарплату в 500 тыс. рублей.

Примечательно, что в Красноглинском районном суде рассматривался иск сестры супруги подозреваемого Татьяны Татаринцевой. Она пыталась взыскать с Семина 11,3 млн руб., которые якобы дала ему в долг, и проценты по нему. Однако 26 марта суд отказал в удовлетворении иска, так как представитель Татаринцевой не смог объяснить происхождение денежных средств.

Конечным владельцем „Акцепта“ является „Альвира Корпорейшн“ Бориса Семина. Офис „Акцепта“ располагается в Москве. В отчете проверки ЦБ РФ указано, что более 320 млн руб. выплат комиссий страховым посредникам было отнесено регулятором к „сомнительным“ и „экономически необоснованным“ платежам в сторону „фирм-однодневок“. Причем часть этих денег в размере не менее 52 млн по схеме „обналичивания“ были перечислены Руслану Сулейманову, который является фигурантом уголовного дела о хищении средств из Айманибанка

По данным источников в „Акцепте“ в ходе проходящей проверки налоговой службой, уже выявлены недостачи на сумму около 90 млн рублей. Однако в условиях налоговой проверки компания каким-то чудом смогла сменить свою прописку. Ранее компания была зарегистрирована в Люберцах , а с ноября 2017 г. местом регистрации стал Кинель

»Вероятно, «переезду» поспособствовала бывший заместитель министра строительства Самарской обл. Елена Усанова. Сейчас она является сотрудником СО «Акцепт». Похоже Усанова смогла воспользоваться своими связями в местных структурах. Судя по всему, здесь «Акцепт» будет чувствовать себя гораздо комфортнее, что позволит уходить от уплаты налогов и выводить денежные средства", — предполагает «Хронограф».