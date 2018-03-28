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«Бизнес на гробах»: В Орле оштрафовали ритуального мошенника
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Бизнес на гробах»: В Орле оштрафовали ритуального мошенника 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Заводской районный суд Орла оштрафовал на 40 тысяч рублей мужчину, который продавал несуществующие ритуальные товары.
Информацию мужчина размещал в соцсетях. В последний раз он «продал» 19 гробов и шесть деревянных крестов. Женщина перевела мошеннику 11100 рублей, однако исполнять обязанности по договору орловец не собирался. Деньгами он распорядился по своему усмотрению, чем причинил покупательнице значительный материальный ущерб.
В судебном заседании пострадавшая заявила о примирении, та как деньги ей вернули. Уголовное дело было прекращено, однако мужчине был назначен судебный штраф.
Сообщение «Бизнес на гробах»: В Орле оштрафовали ритуального мошенника появились сначала на РИА 57.
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