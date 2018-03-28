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Жителя Балахны подозревают в развращении 14-летней девочки
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Жителя Балахны подозревают в развращении 14-летней девочки 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Следователи Балахнинского следственного отдела СКР по Нижегородской области расследуют уголовное дело по факту половых сношений с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в правоохранительных органах.
В полицию обратилась с заявлением мама 14-летней девочки, заявив, что известный ей 20-летний молодой человек неоднократно в течение месяца развращал ее дочь.
Итогом проведенной проверки стало возбуждение уголовного дела.
Напомним, житель Дзержинска осужден на 12 лет за развращение малолетней.
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