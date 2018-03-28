Жителя Балахны подозревают в развращении 14-летней девочки 

Следователи Балахнинского следственного отдела СКР по Нижегородской области расследуют уголовное дело по факту половых сношений с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в правоохранительных органах.
В полицию обратилась с заявлением мама 14-летней девочки, заявив, что известный ей 20-летний молодой человек неоднократно в течение месяца развращал ее дочь.
Итогом проведенной проверки стало возбуждение уголовного дела.
Напомним, житель Дзержинска осужден на 12 лет за развращение малолетней.