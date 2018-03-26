Четыре человека задержаны по делу о пожаре в кемеровском торговом центре

Следователи задержали четырех человек по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя сказка». Среди них руководитель управляющей компании, которая обслуживала торговый центр, сообщает "Интерфакс"

Также в числе задержанных арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул днем в воскресенье, 25 марта. По последним данным, в результате пожара погибли 48 человек, 16 человек числятся пропавшими без вести.

Открытое возгорание в четырехэтажном здании ликвидировано. Общая площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Установить очаг возгорания пока не удалось.

По факту пожара следователи возбудили уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности» «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».