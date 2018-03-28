В Забайкалье вор похитил гараж вместе с вещами

Инцидент произошел в Ингодинском районе Читы в начале марта. Бандиты похитили у местного жителя гараж, в котором хранились автошины, деревообрабатывающее оборудование, сантехника и прочие ценности. Вскоре полицейские вор был пойман, а контейнер оперативники обнаружили на металлоприемной базе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Забайкальскому краю.

В ходе разбирательств мужчина полностью признал свою вину. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, а похищенное имущество вернули владельцу.

Фото: pixabay.com.