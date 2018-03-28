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Бывший глава Хасанского района отправится в колонию за махинации с землей
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Бывший глава Хасанского района отправится в колонию за махинации с землей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Преступления были совершены в период с 2011 по 2013 годы, сообщает ИА PrimaMedia. Администрация района массово производила незаконное, без проведения аукциона, отчуждение земель муниципальных образований по льготной выкупной цене.
В результате незаконных действий из распоряжения администраций населенных пунктов района незаконно выбыло около 300 земельных участков. В связи с необоснованным применением льготного порядка бюджет недополучил свыше 62 млн рублей.
Экс-чиновник осужден по ч. 3 ст. 286 УК РФ «превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий».
Он приговорен к четырем годам лишения колонии общего режима. Кроме того Нарыжный лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года.
«ФедералПресс» напоминает, на прошлой неделе был задержан первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления Сергей Федоров. По версии следствия, он получал взятки в общем размере не менее 26 млн рублей и 150 тысяч долларов.
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