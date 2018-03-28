Бывший глава Хасанского района отправится в колонию за махинации с землей

Преступления были совершены в период с 2011 по 2013 годы, сообщает ИА PrimaMedia. Администрация района массово производила незаконное, без проведения аукциона, отчуждение земель муниципальных образований по льготной выкупной цене.

В результате незаконных действий из распоряжения администраций населенных пунктов района незаконно выбыло около 300 земельных участков. В связи с необоснованным применением льготного порядка бюджет недополучил свыше 62 млн рублей.

Экс-чиновник осужден по ч. 3 ст. 286 УК РФ «превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий».

Он приговорен к четырем годам лишения колонии общего режима . Кроме того Нарыжный лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года.