Трое жителей Удмуртии украли 275 тыс. рублей у мужчины, пока он менял колесо авто

Ижевск. Удмуртия . Трех жителей Удмуртии задержали за кражу 275 тыс. рублей из чужого автомобиля. Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Удмуртской Республике, инцидент произошел в Устиновском районе Ижевска.

По данным правоохранителей, посетительница одного из банков увидела, что у её авто проколота шина. Она позвонила мужу, через некоторое время он приехал помочь ей.

«Пока мужчина менял колесо, из салона его автомобиля был похищен портфель, в котором находились документы и денежные средства», — отмечается в сообщении.

За кражу задержали трех мужчин. Против них возбудили уголовное дело. Злоумышленников взяли под стражу.