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Трое жителей Удмуртии украли 275 тыс. рублей у мужчины, пока он менял колесо авто
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Трое жителей Удмуртии украли 275 тыс. рублей у мужчины, пока он менял колесо авто 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Трех жителей Удмуртии задержали за кражу 275 тыс. рублей из чужого автомобиля. Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Удмуртской Республике, инцидент произошел в Устиновском районе Ижевска.
По данным правоохранителей, посетительница одного из банков увидела, что у её авто проколота шина. Она позвонила мужу, через некоторое время он приехал помочь ей.
«Пока мужчина менял колесо, из салона его автомобиля был похищен портфель, в котором находились документы и денежные средства», — отмечается в сообщении.
За кражу задержали трех мужчин. Против них возбудили уголовное дело. Злоумышленников взяли под стражу.
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