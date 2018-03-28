Трое жителей Удмуртии украли 275 тыс. рублей у мужчины, пока он менял колесо авто 

Ижевск. Удмуртия. Трех жителей Удмуртии задержали за кражу 275 тыс. рублей из чужого автомобиля. Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Удмуртской Республике, инцидент произошел в Устиновском районе Ижевска.
По данным правоохранителей, посетительница одного из банков увидела, что у её авто проколота шина. Она позвонила мужу, через некоторое время он приехал помочь ей.
«Пока мужчина менял колесо, из салона его автомобиля был похищен портфель, в котором находились документы и денежные средства», — отмечается в сообщении.
За кражу задержали трех мужчин. Против них возбудили уголовное дело. Злоумышленников взяли под стражу.